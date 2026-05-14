◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝サントリー―大阪ブルテオン（１５〜１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は、連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと同２位で初の決勝に臨む大阪Ｂが激突。１４日は会場の横浜アリーナで前日練習が行われ、大阪Ｂのセッター、Ａ・ブリザールは「一番は楽しむこと。こういう大舞台を楽しんで、最後の一点まで集中