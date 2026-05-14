漫画家のよしづきくみち氏が14日、自身のX(旧ツイッター)を更新。講談社マガジンポケットで連載中の漫画「南海トラフ巨大地震」を休載することを報告した。 【写真】よしづき先生が心魂込めて連載中の漫画「南海トラフ巨大地震」 よしづき氏は「連載休止のお知らせ」として、「実は先月より頚椎椎間板ヘルニア及び鬱病疑いのある適応障害との診断を受け、担当氏と相談の結果、まとまったお休みをいただくこととなりま