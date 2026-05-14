超能力者のユリ・ゲラー氏(79)が、最近機密解除されたUFO関連文書について、人類の秘められた力を目覚めさせる大規模な計画の一環であると主張している。 【写真】ユリ・ゲラー氏「イエス・キリストの奇跡＝宇宙人の仕業説」を提唱 UAP(未確認異常現象)をめぐる米国政府の情報開示は単なる宇宙人の存在証明に留まることなく、人間の意識が「空間や時間そのものを超えて」広がっているという真実を大衆に受け入れ