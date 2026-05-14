きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の60代の女性が殺害された事件で、警察は自称高校生で、16歳の少年を逮捕しました。【写真を見る】【速報】栃木・上三川町の強盗殺人事件 16歳少年を逮捕69歳女性死亡、2人けが 「家族がバールで殴られた」と通報栃木県警強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、自称・神奈川県相模原市の高校生で、16歳の少年です。少年は午前9時半前、仲間とともに上三川町