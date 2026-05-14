男女共同参画を担当する黄川田大臣は中国で開催される国際会議に出席するため、今夜、羽田空港を出発しました。いわゆる「台湾有事」をめぐる高市総理の国会答弁以来、閣僚が中国を訪れるのは初めてです。黄川田大臣は14日から15日の日程で中国・上海を訪問し、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席します。中国は今年のAPECの議長国を務めていて、今回のフォーラムがはじめての閣僚級会合と