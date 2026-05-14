トヨタの教習車が現行「カローラ」ベースに進化！トヨタは「カローラ」シリーズの一部モデルについて、誕生60周年を記念した特別仕様へのアップデートを実施するとともに、現行の4ドアセダンモデルをベースとした新型の「トヨタ教習車」を発売しました。【画像33枚】「カローラ60周年記念モデル」と新型「トヨタ教習車」を写真で見るカローラは1966（昭和41）年10月20日に初代モデルがデビュー。ベーシックカーの基準となるモ