「柴距離」ってなに？ 柴犬を飼い始めると、他の犬のように「いつでもベタベタ甘えてくる」わけではないことに驚くかもしれません。この、つかず離れずの独特な距離感のことを「柴距離」と呼びます。 これは柴犬が持つ強い自立心の表れであり、決して飼い主が嫌われているわけではありません。同じ部屋にはいるけれど、少し離れた場所でくつろいでいたり、名前を呼んでも耳だけをこちらに動かして反応したりするのが典型