これぞ忠犬！人に忠実な犬種 秋田犬 忠犬といえば『ハチ公』、ハチ公といえば秋田犬。飼い主さんに忠実な犬種として最初に思い浮かべる人も多いでしょう。 秋田犬は古くから狩猟のパートナーとして人間と活動してきました。それだけに勇敢で自立心が高い一方、飼い主と認めた相手にはとても忠実です。 柴犬 秋田犬よりも小柄で身近な柴犬も、やはり家族への忠誠心の強い犬種と言われます。 犬と