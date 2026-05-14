【趣味ギア適性診断】天気が悪い日はランニングもできないし、毎日ジムに行くのもちょっと面倒臭い…。でも自宅にマシンがあれば、いつでも気兼ねなくトレーニングができる。そんな夢のようなマシンを紹介する！＊＊＊【TYPE 2・アクティブインドア派】「本格的なフィットネスマシンは以前から根強い人気があります」とは、ヨドバシカメラの水谷浩康さん。「痩せたいのか、筋力を増やしたいのか、持久力を向上させたいのか