きょう（14日）午後6時過ぎ、香川県坂出市の鴨川駅構内で、松山駅に向かっていた下りの特急「いしづち21号」が駅を通過する際、パンタグラフにビニールが付着しました。 列車の確認のため、午後7時30分現在、予讃線などで大幅な遅れが出ています。 JR四国によりますと、駅を通過する際、運転士が架線にビニールの付着を確認したため列車を停止しました。確認したところ、パンタグラフにビニールが付着していて