京都サンガF.C.は５月14日、マルコ・トゥーリオの負傷を発表した。クラブの公式サイトによると、左長内転筋腱断裂と診断され、全治期間は約３か月。治療とリハビリのため、すでに母国ブラジルへ一時帰国したという。 28歳のストライカーは、２日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節の清水エスパルス戦（１−２）の27分、須貝英大からのスローインを右足で中に折り返した直後、左足の内転筋あた