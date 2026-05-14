All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、岡山県在住37歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ひあゆん年齢性別：37歳女性同居家族構成：本人、夫（38歳）、子ども（7歳、4歳、0歳）居住地：岡山県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：会社役員世帯年収：本人300万円、配偶者450万円現預金：700万円リスク資産：200万円年1.25％の特別金