任天堂の公式X（旧Twitter）アカウントは5月14日、投稿を更新。人気ゲームシリーズ『ゼルダの伝説』実写映画の劇場公開日を「2027年5月7日から2027年4月30日に変更する」と発表しました。【投稿】『ゼルダの伝説』実写映画の劇場公開日が前倒しへ「早まることもあるんやな」同アカウントは「『ゼルダの伝説』実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました。一日でも早くみなさんにお届