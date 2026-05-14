新緑の中を駆け抜けるドライブが心地よい季節になりました。行楽地で高級車を見かける機会も増える中、今回はどの地域のナンバーに「富裕層」のイメージを抱くか、人々の本音をまとめました。All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う青森県の地名ランキングの結果をご紹介しま