ドジャース・大谷翔平選手が、MLB公式サイトが発表した『2026年シーズン中にソーシャルメディアで最も話題になった野球選手トップ10』で、堂々の1位にランクインしました。“投手・大谷”は今季7試合に先発して3勝2敗、防御率0.82の成績。日本時間14日のジャイアンツ戦は、投手専念で出場し、7回無失点の快投。白星を手にしました。“打者”としては、昨季から53試合連続出塁とイチロー氏を超える日本選手最長記録を樹立。日本時間