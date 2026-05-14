自民党の松山政司参院議員会長は14日、東京都内で開いた自身の政治資金パーティーで、少数与党の参院の現状を踏まえ、国民民主党との連立政権の枠組み拡大が必要との認識を示した。「政策的に同じ方向を向いている。連携は極めて重要で、連立を真剣に考えていかなければならない」と述べた。憲法改正を巡っては、参院選の「合区」解消が重要なテーマだと指摘。改憲実現に向けて各党幹部に協力を求める考えを強調する中で、具体