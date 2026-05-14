ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」は予選3日間を終え、15日の11、12Rで行われる準優勝戦に進む12人が決定した。その中で注目の存在は木村仁紀（33＝滋賀）だ。2回走りの予選最終日は6号艇の1Rが5コースから4着。5号艇の後半6Rも5コース戦だったが、前半と同じく1マークは差しを選択。バックで猛加速すると2マーク先取りに成功し、予選を1着で締めた。「伸びとか直線はボチボチいい。スタートも行けています。ターン回