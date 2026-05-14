アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席夫妻を9月24日に首都・ワシントンのホワイトハウスに招待すると述べました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領習近平国家主席夫妻を9月24日にホワイトハウスに招待14日、北京の人民大会堂で開かれた晩餐会で発言しました。アメリカ側は、今回の首脳会談も含め、トランプ氏と習主席が年内に最大で4回、会談する可能性があるとの見通しを示しています。