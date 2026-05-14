MBSテレビの藤林温子アナウンサー（33）が14日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（51）に弟子入りした。藤林アナは、平日の昼間から酒を飲んでいる人に同席して人生観を聞くという名物コーナー「昼飲みサンにはワケがある」に出演。ファッションデザイナーの48歳独身男性と同席し、「ずっとひとりの寂しさはどうやって埋めているんですか？」と質問した。VTRを