住宅ローンを検討するとき、金利の違いから、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきかで悩む人も多いでしょう。 場合によっては、夫は「貯金が少ないから固定で安定させるべき」と考える一方、妻は「変動で負担を軽くするべき」と、夫婦で意見が分かれることもあるかもしれません。 金利タイプは、総返済額だけでなく、家計の状況や将来の見通しなどによって、適した選択が異なります。本記事では、金利タイプ