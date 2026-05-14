ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が１５日、開幕する。山口真喜子（２９＝長崎）が手にした５号機は、２連率４０％。当地のエース機で、出足、伸びどちらもトップクラスの動きを誇る。前検のスタート特訓後は「ニードル調整を変えたら良くなりました。スリットから追いつく感じがあったし、回ってからも良さそうでした」と抜群の手応えを口にした。「いいエンジンだし、壊さないようにし