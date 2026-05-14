日本共産党（田村智子委員長）は１４日、政府に対し「イラン戦争がもたらす物価高・資材不足から暮らしと営業を守るための緊急対策を求める要請」を行った。これに先立ち国会内で田村氏と山添拓政策委員長が会見した。政府に対して「?物価高騰から国民の暮らしを守るため、ただちに補正予算を編成、大胆な対策を緊急に実施」「?医療、食料、交通、物流、建設など国民生活に欠かせない分野での調達を確保」「?コストや金利の