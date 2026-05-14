夢を追うRay読者のために、今をときめく“売れっ子”たちのサクセスストーリーをフカボリ！今回は、赤裸々なキャラクターで人気を集めるインフルエンサー・都さんの物語をお届けします。Youtubeに投稿した動画が話題になるまでには、意外な葛藤があったんだとか...！わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまで