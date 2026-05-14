◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が初黒星。幕内・隆の勝（湊川）に立ち合いで低く鋭く当たったが、タイミング良くはたき込まれた。「足がついていかなかったことは反省していく」と話したが表情は明るかった。初日からの４連勝は１９年九州場所の新入幕以来だった。自己新をかけた取組だったが、敗れた。それでも、序盤戦を４勝１敗。「また集中していきたい」と意気込んだ。