◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１４日・横浜）先発ローテーション投手が課題のＤｅＮＡに、救世主が現れた。今季から先発に転向した入江大生（２７）だ。今季４試合目の先発で、自身プロ入り後最長の６イニングを投げ、２安打無失点、９奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護はなく、先発初勝利こそお預けとなったが、今後に向けて価値ある８１球になった。新たな正捕手・高卒４年目の松尾汐恩（しおん）とのバッ