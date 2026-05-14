料理研究家のリュウジと声優の安元洋貴が監修した“至高のバズメニュー”が、20日から全国のスシローで販売される。構想から約1年をかけて完成したコラボ企画で、寿司5商品とサイドメニュー1商品の計6商品を展開。2人が共同開発した“背徳マヨ”「おたマヨ」を使ったメニューも登場する。【画像】相性がマジで異常…『至高のバズメニュー』全部見せ今回の企画は、2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシ