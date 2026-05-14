俳優・藤原紀香（５４）が１４日、都内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（２９日公開）のスペシャルトークショーにタレントのＬｉＬｉＣｏらと出席した。美しいデコルテをさりげなく露出した紫のドレスで登場。映画は熟年夫婦の夫が夢中になるスナックのママ・カオリ役で、役柄のような雰囲気を醸し出した衣装で、会場を湧かせた。「カオリはいろいろな経験をしている分、愛情と優しさをたくさん携えている人」と言