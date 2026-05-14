帝国ホテルは１４日、２０３１年度〜３６年度としていた東京・内幸町の「帝国ホテル東京」本館の建て替え計画の時期を未定にしたと発表した。周辺一帯の再開発計画が遅れており、建設費やエネルギー価格高騰の影響も受けた。帝国ホテル東京は本館とタワー館で構成し、当初は２４年度〜３０年度にタワー館を立て替えた後、本館の工事を始める計画だった。タワー館の工事は３０年度末頃の開始を目指すとしている。