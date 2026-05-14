◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）が東大関の琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）を押し出し、連敗を3で止めて2勝目を挙げると共に懸賞金36本（力士の手取りは1本6万円）を獲得した。同じく結びの一番で東大関の霧島（30＝音羽山部屋）に挑んだ前日は、取組前に40本あった懸賞金をチラ見してしまい、意識したという。結果、はたき込みに屈したため、この日こそ視界に入らないよう