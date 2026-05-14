被害者の男性は預けた1000万円が突然引き出せなくなったといいます。被害者：ほんとうに返してほしい。非常に大切なお金だったので。逮捕されたのは投資関連会社の実質的経営者・大坂陽司容疑者ら6人。無登録で海外の金融商品への出資を募った疑いが持たれています。警視庁によりますと、大坂容疑者をトップに組織的に出資への勧誘が行われ、勧誘員は全体で1000人ほどにもなるといいます。こうした組織的な勧誘で、出資者約7300人