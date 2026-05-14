藤原紀香（54）が14日、都内で行われた映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督、29日公開）スペシャルトークショーに登壇。達筆な書を公開し、会場を沸かせた。作品について「家族、介護など、すべて自分に置き換えられて、人生のヒントになるものがたくさんある」とし、夫婦、介護、終活などのお悩みにLiLiCo（55）とともに回答した。この日は、「作品を通して届けたい言葉」として、「人生に無駄な時間はない全