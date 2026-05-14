新たなナナマル2026年3月30日、トヨタの南アフリカ法人が本格SUV「ランドクルーザー70」シリーズの新たなラインナップを発表しました。伝統的なスタイルを受け継ぎながら装備を見直した内容となっており、公開直後からユーザーの反響も寄せられています。ランドクルーザー（以下ランクル）は、1951年に登場したBJ型、いわゆる“トヨタ・ジープ”をルーツとする本格SUVです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新たな「ラン