ハイブリッドの次世代モデルを29年度までに15車種投入ホンダは2026年5月14日、四輪事業の再構築と今後の事業方向性に関する説明会を開催しました。現在、自動車産業は大きな環境変化に直面しており、同社も足元の市場環境を踏まえた戦略の見直しを図ります。登壇した三部敏宏社長は「2050年のカーボンニュートラル実現に向けて取り組みを進めてきましたが、市場環境の変化やお客様の需要動向を冷静に見極め、より柔軟な