小学校の授業参観では、夫婦そろって参加する家庭もあります。それは入学式や卒業式などの式典でもいえることでしょうが、ママたちが子どもの頃とは状況に変化が見られるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『小学校の授業参観には、夫婦でくるのが当たり前になってきているんだね。昔は母親だけという感じではなかった？参観日だけじゃなく、入学式卒業式もだけれど』おそらく、投稿者さん