国際青年会議所の国際大会『ASPAC』が6月、新潟市で開かれるのに合わせ、新潟駅から古町までの“にいがた2km”を中心に様々なイベントが同時開催されます。 5月12日、新潟市で行われたのは6月13日・14日に開催される『NIIGATA ULTRA SPARK』の決起大会です。 6月11日から朱鷺メッセで開かれる国際青年会議所の国際大会『ASPAC』に合わせ企画されました。 【新潟市中原八一 市長】 「新潟にASPACを招致していただいて、これが