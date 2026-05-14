5月14日夕方ごろ、熊本県芦北町花岡の付近で、中型の猟犬2匹が檻から逃げ出しました。 2匹は現在も発見されておらず、警察が注意を呼び掛けています。 芦北警察署によりますと、逃げ出した猟犬は、茶色の雑種。首にチェーンをつけているということです。 警察は、見かけたら不用意に近付かず、大声を出したりして刺激しないよう注意を呼び掛けています。