北海道砂川市の要請でヒグマを駆除して猟銃の所持許可が取り消され、処分は不当だと訴え3月の最高裁判決で逆転勝訴した道猟友会砂川支部長池上治男さん（77）が返還を求めていた猟銃2丁のうち1丁が廃棄されたことについて、札幌地検は14日、規定に基づいた適正な手続きだとの見解を示した。地検によると、道警が銃刀法違反容疑で池上さんを捜査する中で猟銃を押収し、池上さんの署名入りの所有権放棄書が作成された。2019年3月