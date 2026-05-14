◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年5月14日ZOZOマリン）ロッテが幸運な適時打で5点目を挙げた。4―1の7回2死一、二塁の場面で小川の一塁線へのゴロがイレギュラー。捕球にいった清宮幸のミットをすり抜けて適時二塁打となった。小川はこの日2安打目。3連敗中のロッテには大きな追加点となった。