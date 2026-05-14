news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ヤマアラシの子どもが“脱走”展示始めた翌日に…」についてお伝えします。◇熊本県の動物園で何かを捜索するスタッフたち。阿蘇カドリー・ドミニオン動物飼育担当・赤坂譲治マネージャー「ここです。土の色が変わっているところ」体長およそ30センチのオスとメス2匹のヤマアラシが12日、脱走しました。飼育小屋のフェンスの下に、深さ15センチほどの穴が掘られていることに