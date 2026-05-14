【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月10日(日)、神田明神ホールにて春咲暖のイベント「Spring is here〜春、咲いたね〜」が開催された。このイベントは、春咲とも親交の深い横大路氏が脚本・演出を手掛けた朗読劇からスタート。劇中では「Awaking Step」や新曲「Follow the light」の歌唱も交え、まるでミュージカルのような新感覚のパフォーマンスで持ち前の高い演技スキルを見せつけた。続いて行われた「春クイズ」のコー