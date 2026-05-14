水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。 ふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿屋市など4つの市と町は、きょう14日、ふるさと納税の提供事業者である財宝に対し、寄付者への補償として金券などを送るよう要請しました。 鹿屋市によりますと、不適正表示のあった水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿屋市、垂水市、姶良市、伊仙町の4つの自治体は14日、提供事業者の財宝に対して申し