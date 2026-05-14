この春行われた公立高校入試の5教科の平均は、過去10年で最も低かったことが明らかになりました。 ことし3月に行われた公立高校入試は7719人が受験しました。 鹿児島県教育委員会によりますと全5教科450点満点の平均点は、216.3点で、前の年度より18.3点低く、過去10年で最も低くなりました。 教科別では英語が前の年度から唯一上がり90点満点中、42.9点でした。リスニングの得点が伸びたことが要因とみられます。 「抑揚」3