西之表市・馬毛島で進む自衛隊基地整備の差し止めを地元漁師が国に求めている裁判で、きのう13日、福岡高裁宮崎支部は原告の訴えを棄却しました。一夜明けたきょう14日、原告らが支援者らに報告会を開きました。 「（理由に関して）4ページしかない、問答無用判決」 14日、西之表市で報告会を開いたのは原告で漁師の濱田純男さんや弁護団などです。 地元の漁師が漁業権を巡って国に工事の差し止めを求めている 馬毛島