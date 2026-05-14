警察官の鋭い観察力と機転を利かせた対応が容疑者の逮捕につながりました。 窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは住居不定、無職の男（63）です。 警察によりますと男は14日午前9時半ごろ、愛知県南知多町師崎の釣り船客用の駐車場で、駐車していたワンボックスカーの助手席の窓ガラスを割り車内を物色した疑いがもたれています。 調べに「間違いありません」と容疑を認めているということです。 逮捕される前