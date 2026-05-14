海上自衛隊鹿屋航空基地で、防衛省は、老朽化した施設の建て替えを計画しています。こうした中、戦時中の銃撃の痕が残る格納庫を、今年10月以降に解体することになりました。 国は防衛力強化のため、鹿屋基地で格納庫や隊庁舎など79棟を新たにつくり、老朽化した管制塔など87棟の改修を計画しています。 期間は概ね15年以内で、費用は800億円を見込んでいます。 このうち、旧海軍時代から使われ、築80年以上が経った格納庫に