14日午前、愛知県みよし市の住宅で、生後6カ月の男の子を掛け布団で包み込んで放置し殺害しようとしたとして、30歳の母親が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、みよし市に住む30歳の女です。 警察によりますと、女は14日午前10時40分ごろ、自宅で掛け布団の上に仰向けで寝ていた生後6カ月の男の子を布団で包み込んで放置し、殺害しようとした疑いが持たれています。 男の子は、心肺停止の状態で病