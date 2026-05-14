秋田朝日放送 新スタジアムの整備をめぐるブラウブリッツ秋田と秋田県、秋田市による３者協議が１４日、開かれ、費用負担の割合や施設の規模を話し合いました。結論は持ち越しとなりましたが、次の協議で県と市が提案する費用負担の割合に合意するか、ブラウブリッツから回答がある見込みです。 ３者あわせて１３人が参加した協議では、スタジアムの整備費用や費用負担の割合、何人規模の施設にするかなどをおよそ１時間