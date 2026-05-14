秋田朝日放送 視聴者が撮影した映像には、サルがタケノコを掘っている様子が…秋田県仙北市田沢湖地区でサルの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。 ＡＡＢ秋田朝日放送の映像投稿サイト「みんながカメラマン」に投稿された映像には、サルがタケノコを掘る様子が捉えられていました。１３日、仙北市田沢湖神代付近で視聴者が撮影しました。 【投稿した視聴者】 「近くにタケノコがあったんですけれども