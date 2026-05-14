秋田朝日放送 秋田銀行の３月期決算が発表され、２期連続の「増収増益」で当期純利益は１１年ぶりに過去最高益を更新しました。 秋田銀行の３月期決算は、一般企業の売上高にあたる経常収益が資金運用の収益が増加したことで、前の年度よりも１９．４％増え５５４億１６００万円でした。最終的な利益である当期純利益は前の年度より２９．８％増え７８億３８００万円となり、１１年ぶりに過去最高益を更新しました。２期