秋田朝日放送 秋田県大仙市で１４日、小学生が田植えを体験しました。子どもたちに田植えを教えるのは大曲農業高校の生徒です。 大曲農業高校の田んぼで花館小学校の５年生６４人があきたこまちＲを植えました。裸足で田んぼに入ることを怖がっていた児童もいましたが、子どもたちは高校生のお兄さんお姉さんたちに教えてもらいながら丁寧に田んぼに苗を植えていきます。 重たい泥のなかを歩く子どもたちは転んで泥だら